Источник: «Барселона» отказалась от трансфера Мартинеса из-за финансовых проблем

Телеканал Sky Sport Italia сообщает, что «Барселона» была вынуждена отказаться от трансфера 22-летнего аргентинского нападающего миланского «Интера» Луатаро Мартинеса. Причина – финансовые проблемы, возникшие у сине-гранатовых из-за вынужденной паузы в соревнованиях.
Эксперт Sky Джанлука Ди Марцио рассказал о том, что стороны далеко продвинулись в переговорах, однако «Барселона» отказалась от сделки, не захотев выплачивать 111 миллионов евро, или же компенсировать часть суммы за счет расставания с кем-либо из своих игроков (речь шла о том, что в миланскую команду перейдет либо Иван Ракитич, либо Артуро Видаль).
«Интер» ради обеспечения своей финансовой безопасности в нынешних непростых условиях по-прежнему надеется выгодно продать Мартинеса. Среди претендентов «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».
В текущем сезоне в активе Мартинеса 16 забитых мячей и 4 результативных в 31 матче с учетом всех турниров.
«Интер» приобрел нападающего в 2018 году у аргентинского «Расинга». Всего Лаутаро сыграл за миланский клуб 66 матчей, забил 25 голов и 5 раз помог отличиться товарищам по команде.
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