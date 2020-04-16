Источник: «Барселона» отказалась от трансфера Мартинеса из-за финансовых проблем В нынешних условиях каталонский клуб не готов заплатить за аргентинца 111 миллионов евро.

Телеканал Sky Sport Italia сообщает, что «Барселона» была вынуждена отказаться от трансфера 22-летнего аргентинского нападающего миланского «Интера» Луатаро Мартинеса. Причина – финансовые проблемы, возникшие у сине-гранатовых из-за вынужденной паузы в соревнованиях.

Эксперт Sky Джанлука Ди Марцио рассказал о том, что стороны далеко продвинулись в переговорах, однако «Барселона» отказалась от сделки, не захотев выплачивать 111 миллионов евро, или же компенсировать часть суммы за счет расставания с кем-либо из своих игроков (речь шла о том, что в миланскую команду перейдет либо Иван Ракитич, либо Артуро Видаль).

«Интер» ради обеспечения своей финансовой безопасности в нынешних непростых условиях по-прежнему надеется выгодно продать Мартинеса. Среди претендентов «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

В текущем сезоне в активе Мартинеса 16 забитых мячей и 4 результативных в 31 матче с учетом всех турниров.

«Интер» приобрел нападающего в 2018 году у аргентинского «Расинга». Всего Лаутаро сыграл за миланский клуб 66 матчей, забил 25 голов и 5 раз помог отличиться товарищам по команде.