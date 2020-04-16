Андрей Аршавин: Согласен, что Канчельскис является лучшим российским легионером в истории АПЛ Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин согласен с рейтингом агентства beIN Sports, согласно которому Андрей Канчельскис был признан лучшим российским легионером в истории АПЛ.

- Согласен, что Канчельскис является лучшим российским легионером в истории чемпионата Англии. Знаю, что он очень уважаем в Манчестере. И самое главное, что он сделал - дал дорогу Бекхэму, когда вовремя ушел в «Эвертон», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Добавим, что следом за бывшим полузащитником «манкунианцев» расположился Андрей Аршавин («Арсенал»). Далее идут Алексей Смертин («Челси», «Портсмут», «Чарльтон», «Фулхэм»), Роман Павлюченко («Тоттенхэм») и Юрий Жирков («Челси»).