Андрей Аршавин: Согласен, что Канчельскис является лучшим российским легионером в истории АПЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 апреля 2020 08:27Футбол

Андрей Аршавин: Согласен, что Канчельскис является лучшим российским легионером в истории АПЛ

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин согласен с рейтингом агентства beIN Sports, согласно которому Андрей Канчельскис был признан лучшим российским легионером в истории АПЛ.

- Согласен, что Канчельскис является лучшим российским легионером в истории чемпионата Англии. Знаю, что он очень уважаем в Манчестере. И самое главное, что он сделал - дал дорогу Бекхэму, когда вовремя ушел в «Эвертон», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Добавим, что следом за бывшим полузащитником «манкунианцев» расположился Андрей Аршавин («Арсенал»). Далее идут Алексей Смертин («Челси», «Портсмут», «Чарльтон», «Фулхэм»), Роман Павлюченко («Тоттенхэм») и Юрий Жирков («Челси»).

Владимир Путров: С приходом Польховского результаты идут в гору, а слова Тихонова – галиматья Заслуженный тренер СССР и России Владимир Путров – о назначении Валерия Польховского главным тренером сборной России по биатлону. 15.04.2020 10:00 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Владимир Драчев: Польховский не должен быть главным тренером Дмитрий Васильев: Вместо главного тренера сборной России можно ввести должность генменеджера Польховский рекомендован на пост главного тренера сборной России
Шнур назвал самого великого спортсмена, Дюков поспорил с Федуном, Геркус построил график В рубрике «Пока вы спали» - о том, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 15.04.2020 08:00 Футбол Чикирис Олег
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Широков критикует Слуцкого за Евро, в КХЛ приехал тренер-чемпион, батл Уткина и Соловьева В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 16.04.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Еще по теме:
Игорь Акинфеев: На Евро-2016 провалились мы все, и скрываться от этого нельзя Соловьев обвинил Уткина в любви к Константину Геничу Роман Широков: Слуцкий подумал, что он гений, когда вывел сборную на Евро, его захлестнула эйфория
Все дороги ведут в Рим. Почему Дзюбе надо бросать «Зенит» и уходить в «Лацио» Призываем капитана сборной России последовать примеру Смолова и осуществить мечту поиграть в Европе. С римским клубом у него получится идеальный союз. 15.04.2020 13:00 Футбол Зибрак Артем
С «шутами» будут шутки плохи, «Динамо» станет новым грандом. Оцениваем команды Запада Мы продолжаем оценивать кадровые изменения клубов КХЛ. Сегодня речь о середняках, готовых замахнуться на лидерство, – «Йокерите» и московском «Динамо». 15.04.2020 16:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Думали, Чуперка – главный футбольный грубиян России. Оказалось – всей Европы Мы изучили статистику удалений и прочих нарушений в РПЛ и топ-лигах. Вывод: не судейство мешает нашим клубам в еврокубках. 15.04.2020 11:00 Футбол Зибрак Артем
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Новости
08:27 Футбол Андрей Аршавин: Согласен, что Канчельскис является лучшим российским легионером в истории АПЛ
08:15 ММА Олейник оценил состав участников турнира UFC 250
00:04 Хроника Смотрите в 21.30 в Instagram прямой эфир Николая Яременко и Алексея Андронова
00:00 Футбол Источник: «Барселона» отказалась от трансфера Мартинеса из-за финансовых проблем
23:39 ММА Дацик, арестованный за незаконное пересечение границы, собирается вернуться в MMA в нынешнем году
23:26 Футбол Главный тренер «Галатасарая» Терим победил коронавирус
23:16 Футбол В Германии запретили массовые мероприятия до 31 августа, но чемпионат могут доиграть без зрителей
22:56 Футбол Ляказетт может перейти из «Арсенала» в «Атлетико»
22:44 Бокс Деонтей Уайлдер: Фьюри не будет для меня чемпионом, пока мы не проведем третий бой
22:34 ММА Дастин Порье: Хочу подраться с Конором, но не хочу больше выпрашивать бои
22:18 Футбол Игорь Акинфеев: На Евро-2016 провалились мы все, и скрываться от этого нельзя
21:59 Футбол Соловьев обвинил Уткина в любви к Константину Геничу
21:59 Футбол Роман Широков: Слуцкий подумал, что он гений, когда вывел сборную на Евро, его захлестнула эйфория
21:47 Футбол Футболисты и тренеры «Пармы» на месяц отказались от зарплат
21:35 Футбол Аллегри приглашают в «Ньюкасл»
21:20 Олимпиада Медведева остается послом сборной России на токийской Олимпиаде (видео)
20:52 Футбол В Австрии футболистам разрешили возобновить тренировки
20:39 Футбол Старт женского чемпионата Белоруссии отложили из-за коронавируса
20:13 Биатлон Владимир Драчев: Польховский не должен быть главным тренером
Control is not for everyone: why there are traffic jams at all the entrances to Moscow, but not at Rublyovka
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Семейный праздник на Ставрополье закончился вспышкой коронавируса
Скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией в Оренбурге
Четыре случая коронавируса подтвердили в Удмуртии
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика