Жоау Мариу попал в сферу интересов «Марселя» Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», может перейти в «Марсель».

Как сообщает FC Inter News, в то время пока руководство «Локомотива» пытается сбить цену за выкуп прав на 27-летнего португальского хавбека, в гонку за его переход включился французский «Марсель».

Ранее о своем интересе к трансферу Жоау Мариу проявляли «Бетис» и лиссабонский «Спортинг».

Напомним, Мариу перешел в «Локомотив» из «Интера» на правах аренды до конца сезона. За красно-зеленых он провел 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.