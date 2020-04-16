Денис Глушаков: Хотел ударить Широкова, попал по Мамаеву Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о стычке в сборной России во время Евро-2016.

«Потом говорили, что Мамаев в тренажерке ударился, а дело было так, - поделился воспоминаниями Глушаков в документальном фильме «Наши на Евро» на «Матч ТВ». - Рома Широков тогда перешел из «Спартака» в ЦСКА. Сидели в раздевалке, разговаривали о клубах. Рома стал с ЦСКА чемпионом и начал про «Спартак» говорить: «Вы там болтаетесь». Я сказал: «Ты ушел – мы будем в тройке на следующий год». В итоге слово за слово, стычка небольшая была. Не попал, правда, по Широкову, попал по другому...»

Напомним, что во время Евро-2016 многие обратили внимание на синяк под глазом у Мамаева. Тот турнир сборная России провалила, заняв последнее место в группе, после чего Леонид Слуцкий подал в отставку и был заменен на Станислава Черчесова.