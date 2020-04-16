Игорь Акинфеев: Понравился матч со «Спартаком», когда ЦСКА проиграл 2:3 Вратарь армейцев назвал лучшие матчи команды в последнее время.

«Может, скажу глупую вещь и расстрою болельщиков, но из последних мне очень понравилась наша кубковая игра со «Спартаком», - заявил Акинфеев клубному телевидению. - К сожалению, уступили 2:3 в дополнительное время, зато до этого сравняли счет после 0:2. Там был драйв, нерв. По накалу, по трибунам, по атмосфере классный матч».

Также Акинфеев отметил победу ЦСКА над «Спартаком» со счетом 2:0, когда Арнор Сигурдссон оформил дубль.