Игорь Акинфеев: Понравился матч со «Спартаком», когда ЦСКА проиграл 2:3

«Может, скажу глупую вещь и расстрою болельщиков, но из последних мне очень понравилась наша кубковая игра со «Спартаком», - заявил Акинфеев клубному телевидению. - К сожалению, уступили 2:3 в дополнительное время, зато до этого сравняли счет после 0:2. Там был драйв, нерв. По накалу, по трибунам, по атмосфере классный матч».
Также Акинфеев отметил победу ЦСКА над «Спартаком» со счетом 2:0, когда Арнор Сигурдссон оформил дубль.
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