Игорь Ефремов: Вернемся к обсуждению возможных дат проведения оставшихся матчей ФНЛ 30 апреля Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что клубы вернутся к обсуждению вопроса о датах возобновления первенства 30 апреля.

- Было принято общее решение вернуться к обсуждению возможных дат проведения оставшихся матчей первенства сезона-2019/20 30 апреля. Считаю, что по итогам следующего общения мы должны будем выработать четко сформулированные предложения, с которыми можно обратиться к РФС, - цитирует Ефремова ТАСС.

Напомним, что РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории страны до 31 мая 2020 года.