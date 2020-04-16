Игорь Ефремов: Вернемся к обсуждению возможных дат проведения оставшихся матчей ФНЛ 30 апреля

- Было принято общее решение вернуться к обсуждению возможных дат проведения оставшихся матчей первенства сезона-2019/20 30 апреля. Считаю, что по итогам следующего общения мы должны будем выработать четко сформулированные предложения, с которыми можно обратиться к РФС, - цитирует Ефремова ТАСС.
Напомним, что РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории страны до 31 мая 2020 года.
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