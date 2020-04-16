Дерби «Спартак» – «Динамо» вошло в Топ-50 в мире - Советский спорт
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16 апреля 2020 16:35ФутболСергеев Иван

Дерби «Спартак» – «Динамо» вошло в Топ-50 в мире

Англичане составили рейтинг классических противостояний мирового футбола.

Лучшим издание FourFourTwo признало дерби «Ривер Плейта» и «Бока Хуниорс» в Буэнос-Айресе. На второй строчке расположилось испанское Эль-Класико «Барселона» - «Реал», на третьей - дерби Глазго между «Селтиком» и «Рейнджерс». Россия в списке представлена матчами «Спартака» и «Динамо» (41-е место), а вовсе не встречами красно-белых с ЦСКА, которые в последнее время принято называть »дерби всея Руси».

Напомним, что первый в истории матч между «Динамо» и «Спартаком» состоялся 11 июля 1936 года. Бело-голубые победили 1:0.

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