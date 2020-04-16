Погребняк сделал 143 скручивания – это больше, чем у Роналду (видео) Форвард «Урала» принял участие в запущенном во время карантина нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду челлендже.

Напомним, португалец предложил всем желающим посоревноваться с ним в упражнении на пресс. Португалец сделал 142 скручивания за 45 секунд. У Погребняка получилось 143.

💪 Павел Погребняк сделал 143 (!) повторения в челендже от @Cristiano 🔝🔝 pic.twitter.com/AF1KR2yTWP — ФК Урал (@FCURAL) April 16, 2020

Погребняку в ноябре исполнится 37 лет. Экс-форвард «Зенита», «Штутгарта» и «Динамо» старше Роналду почти на два года. Он первым из россиян превзошел результат Криштиану в челлендже.