СМИ: «Атлетико» может пропустить Лигу чемпионов в следующем сезоне Об этом сообщает Marca.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) решила направить письмо руководству УЕФА по вопросу досрочного завершения сезона.

Согласно источнику, в организации хотят включить в список участников Лиги чемпионов нынешних лидеров национального первенства.

Напомним, сейчас первую четверку представляют «Барселона», мадридский «Реал», «Севилья» и «Реал Сосьедад». Что касается Лиги Европы, то в этот турнир RFEF попросила включить мадридский «Атлетико», «Хетафе», а также «Атлетик» (баскам предстоит финал Кубка страны) или «Валенсию», занимающую седьмое место.

Ранее сообщалось, что в руководстве чемпионата Испании рассматривают вариант с досрочным завершением сезона из-за пандемии коронавируса.