Акинфеев рассказал о своем отношении к компьютерным играм Капитан армейцев в отличие от Федора Чалова и Константина Кучаева по-другому проводит свободное время.

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев не увлекается компьютерными играми. Также он подчеркнул, что никогда не являлся поклонником известного футбольного симулятора FIFA. Ему больше нравился хоккей.

«Принципиально не играю. Забросил давно это дело. Играл на PlayStation, когда было 20-24 года… И это был исключительно хоккей. Футбол на приставке никогда не нравился. Просто не умел в него играть», – сказал футболист клубной пресс-службе.

На данный момент Акинфеев отыграл в составе ЦСКА 626 матчей и выиграл 20 трофеев, в том числе шесть чемпионатов России и Кубок УЕФА. В составе национальной команды он становился бронзовым призером Евро-2008 и четвертьфиналистом ЧМ-2018.