Источник: «Зенит» готов продать Азмуна за 35 млн евро Об этом сообщает Area Napoli.

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может покинуть российский клуб в летнее межсезонье. Согласно источнику, им активно интересуются «Лестер», «Вест Хэм» и «Эвертон».

Отмечается, что чемпион РПЛ готов расстаться с иранским футболистом за 35 млн евро. При этом уточняется, что посредники также хотят выручить не менее 15 млн евро.

Ранее сообщалось, что 25-летний нападающий попал в сферу интересов итальянского «Наполи».

В текущем сезоне он отыграл 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач. Его контракт с российским клубом действует до 2022 года.