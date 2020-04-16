Дзюба рекомендовал смотреть сериал «Спартак» Форвард «Зенита» Артем Дзюба назвал пять любимых многосерийных фильмов.

Список Дзюбы выглядит так: «Друзья», «Спартак», «Доктор Хаус», «Настоящая кровь» и «Как я встретил вашу маму». Напомним, что в настоящий момент нападающий, как и остальные игроки «Зенита», находится в самоизоляции. Чемпионат России, на перерыв в котором питерцы ушли на первом месте в РПЛ, возобновится не раньше 1 июня.

Дзюба - воспитанник «Спартака», с которым был связан контрактом с 2006-го по 2015 год. После ухода в «Зенит» форвард стал объектом постоянных нападок болельщиков красно-белых.