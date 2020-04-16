В «Зените» прокомментировали слухи о возможной продаже Азмуна Ранее сообщалось, что чемпион России готов расстаться с игроком за 35 млн евро.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о возможном уходе нападающего Сердара Азмуна.

По слухам, иранский форвард интересен итальянскому «Наполи», а также английским «Вест Хэму» и «Лестеру».

«Чтобы прекратить беспочвенные слухи и сплетни, хотел бы сделать два коротких заявления. Во-первых, до завершения сезона-2019/20 «Зенит» никаких трансферов не рассматривает и рассматривать не будет. И на вход, и на выход. Во-вторых, в текущей ситуации клуб никаких переговоров ни с кем не ведет и вести не будет», – цитирует Медведева ТАСС.

В текущем сезоне Азмун отыграл 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач. Его контракт с российским клубом действует до 2022 года.