В «Зените» прокомментировали слухи о возможной продаже Азмуна

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о возможном уходе нападающего Сердара Азмуна.
По слухам, иранский форвард интересен итальянскому «Наполи», а также английским «Вест Хэму» и «Лестеру».
«Чтобы прекратить беспочвенные слухи и сплетни, хотел бы сделать два коротких заявления. Во-первых, до завершения сезона-2019/20 «Зенит» никаких трансферов не рассматривает и рассматривать не будет. И на вход, и на выход. Во-вторых, в текущей ситуации клуб никаких переговоров ни с кем не ведет и вести не будет», – цитирует Медведева ТАСС.
В текущем сезоне Азмун отыграл 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач. Его контракт с российским клубом действует до 2022 года.
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