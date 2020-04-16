«Текстильщик»: Задача – доигрывать сезон Генеральный директор клуба Футбольной национальной лиги «Текстильщик» Юрий Ермаков сообщил, что команда из Иваново продолжит борьбу в первенстве.

- Ждём решений руководства РФС и ФНЛ, а также руководства региона. Задача доигрывать сезон пока перед клубом не снимается, — сказал Ермаков корреспонденту NEWS.ru.

Ранее ФК «Армавир» объявил о снятии команды с чемпионата ФНЛ из-за невыполнения условий лицензирования и непредсказуемой ситуации с продолжением первенства с учётом пандемии коронавируса.