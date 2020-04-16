Директор «Мордовии»: Коронавирус на всех клубах ФНЛ отразился негативно Директор футбольного клуба «Мордовия» Николай Левин сообщил, что команда настраивается на продолжение участия в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

- В клубе нет желаний досрочно завершить чемпионат, а уж тем более сняться с турнира. Мы настраиваемся на продолжение игры. Коронавирус, конечно, финансово на всех отразился негативно. На данный момент клубы находятся в ожидании решения от руководства РФС и ФНЛ о дальнейшей судьбе этого футбольного сезона, — сказал Левин корреспонденту NEWS.ru.

Ранее ФК «Армавир» объявил о снятии команды с чемпионата ФНЛ из-за невыполнения условий лицензирования и непредсказуемой ситуации с продолжением первенства с учётом пандемии коронавируса.