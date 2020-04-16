Михаил Галактионов: Черчесов регулярно интересуется делами футболистов молодежки Об этом он заявил в интервью RT.

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов высказался о возможном уходе лидеров своей команды в первый состав.

– Не боитесь в преддверии взрослого Евро, которое перенесли на 2021 год, лишиться, например, Матвея Сафонова с Магомедом-Шапи Сулеймановым, которые могут усилить основную сборную?

– Цель молодежной сборной России, помимо достижения результатов, заключается как раз в том, чтобы растить кадры для основной национальной команды. Мы хотим, чтобы наши ребята были там востребованы. Станислав Черчесов регулярно интересуется делами футболистов молодежки, поэтому контакт с ним у нас налажен и вся необходимая информация у него есть, – сказал Галактионов.

Добавим, что Евро-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.