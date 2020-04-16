Директор РФС: Выплатили судьям РПЛ и ФНЛ аванс за апрель и май Все футбольные турниры в стране приостановлены до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил, что судьи РПЛ и ФНЛ получили аванс за апрель и май.

«Когда чемпионат возобновится, этот аванс будет пропорционально распределен за их дальнейшую работу. Мы не заберем деньги обратно, просто распределим на оставшееся время.

По ПФЛ ситуация другая: необходимо принять изменения в регламент, потому что сейчас зарплаты судьям платят лига и клубы, а не РФС, как в случае с РПЛ и ФНЛ. Мы понимаем, что сейчас судьи ПФЛ в наиболее сложной ситуации. В ближайшее время внесем поправки в регламент, судьи ПФЛ будут получать зарплату авансом по аналогии с арбитрами РПЛ и ФНЛ», – цитирует функционера ТАСС.