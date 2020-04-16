Александр Кержаков: Мне бы хотелось тренировать «Зенит». Этот клуб дал мне все Российский футболист – лучший бомбардир в истории питерцев.

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков выразил желание вернуться в команду в качестве главного тренера.

Напомним, сейчас известный игрок является старшим тренером юношеской сборной России (игроки 2001 г. р.).

«Мне хочется развиваться в том направлении, в котором я работаю. Я тренер. Хочется дальше идти, тренировать взрослую команду, добиваться серьезных результатов, побеждать, познавать и узнавать что-то новое в этой профессии.

Естественно, мне бы хотелось в будущем тренировать «Зенит». Это клуб, который дал мне все в этой жизни, я его очень люблю», – цитирует Кержакова Sports.ru.