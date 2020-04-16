Ривалдо призвал «Барселону» продать Дембеле в летнее межсезонье 19-летний француз выступает на «Камп Ноу» с 2017 года.

Экс-форвард «Барселоны» Ривалдо считает, что клуб должен продать французского полузащитника Усмана Дембеле.

«У него было три года, чтобы заявить о себе и выиграть место в стартовом составе. Этот парень очень талантлив, но я не понимаю, почему он до сих пор не стал одним из ведущих игроков команды.

Да, ему не повезло – Дембеле очень часто травмируется, но это не отменяет того факта, что он не оправдал надежд. Думаю, предстоящее лето – самый подходящий момент, чтобы расстаться с ним, поскольку я слышал об интересе «Барселоны» к Неймару и Лаутаро Мартинесу. В таких условиях Дембеле будет нереально попасть в состав», – приводит слова Ривалдо Sport.es.

В текущем сезоне Дембеле провел за «Барселону» девять матчей и забил один гол. Он находится в лазарете из-за травмы.