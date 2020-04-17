Возможность возобновления первенства ФНЛ рассмотрят 30 апреля В марте удалось провести лишь два тура.

Официальный сайт ФНЛ сообщил, что возможность возобновления соревнований в Футбольной национальной лиге будет рассмотрена 30 апреля.

Вот, что заявил президент ФНЛ Игорь Ефремов:

«Было принято общее решение вернуться к обсуждению возможных дат проведения оставшихся матчей ФНЛ сезона-2019/20 30 апреля, потому что к тому времени у нас, надеюсь, будет больше информации как об эпидемиологической ситуации в каждом из регионов, представленных клубами ФНЛ, так и о сроках снятия ограничений на работу различных организаций, проведение мероприятий и тому подобного. Считаю, что по итогам следующего общения мы должны будем выработать чётко сформулированные предложения, с которыми можно обратиться к РФС. Хочу также отметить: озвученная ранее позиция, что первенство 2019/20 должно быть доиграно, остается неизменной».

Первенство ФНЛ было приостановлено 17 марта после 27 туров из 38. РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.

Из-за финансовых проблем с турнира уже снялся «Армавир», а «Луч» из Владивостока покинет лигу после окончания сезона.