Андрей Аршавин: Телевидение – это интересно, на «Матч ТВ» меня приняли хорошо Бывший нападающий сборной России рассказал об особенностях журналистской работы.

Экс-игрок «Зенита», лондонского «Арсенала», «Кубани» и «Кайрата» Андрей Аршавин поделился впечатлениями о работе на телевидении, а также рассказал о том, почему не остался в Казахстане после завершения карьеры футболиста.

На «Матч ТВ» Аршавин выступают в роли эксперта, комментирует матчи и ведет передачи.

«Мне интересно, как все это изнутри устроено, – рассказал Андрей в интервью «РИА Новости». – Например, мы приезжаем на стадион за насколько часов, я вижу весь этот процесс – от получения аккредитаций до самого эфира, когда тебе объясняют, где ты должен стоять, куда тебе можно идти, куда нет. Как ты ездишь на тех же лифтах, какие проходы и так далее. Это интересно. Ну и вообще, это новый опыт. Не скажу, что я прямо сдружился с журналистами, моя позиция в этом смысле остается неизменной. Но те ребята, с которыми я работаю на «Матч ТВ», приняли меня хорошо, легко.

Мне проще жить в своем родном городе, Санкт-Петербурге. Думаю, я больше востребован в России, чем в Казахстане. Но за те три года, что я провел в «Кайрате», я сумел завоевать любовь казахстанских болельщиков своей игрой, своим отношением, и может быть когда-то я был бы и рад вернуться в Казахстан, и всегда буду с большой радостью приезжать в Алма-Ату, но пока мне там нечего делать».

Аршавин объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года. Всего за 19 лет на профессиональном уровне российский нападающий забил 148 голов и сделал 198 результативных передач в 693 матчах.