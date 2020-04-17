Икарди может перейти в «Атлетико» В «ПСЖ» не хотят выкупать трансфер аргентинского нападающего у миланского «Интера».

Туринкая газета Tuttosport сообщает, что 27-летний Мауро Икарди после завершения нынешнего сезона может перейти в мадридский «Атлетико».

Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне хочет усилить линию нападения и уже начал предварительные переговоры с женой и агентом аргентинского футболиста Вандой Нарой.

В начале сентября прошлого года «ПСЖ» арендовал Икарди у миланского «Интера» на один сезон с правом выкупа. Тем не менее, парижский клуб не собирается использовать эту возможность из-за непростых отношений Мауро и лидерами команды Неймаром и Килианом Мбаппе.

До паузы в соревнованиях Икарди сыграл за парижан 31 матч с учетом всех турниров, забив 20 голов и сделав 4 результативные передачи. Нынешняя трансферная стоимость нападающего оценивается в 60 млн евро.