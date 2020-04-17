Источник: Мельгарехо и Шюррле покинут «Спартак»

Московский «Спартака» не будет продлевать контракт с парагвайским полузащитником Лоренсо Мельгарехо, а также выкупать трансфер Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Обоим футболистам по 29 лет. Мельгарехо уже ищет новую команду, а Шюррле связан контрактом с «Боруссией» до лета 2021 года. В договоре аренды «Спартака» и дортмундцев есть пункт о выкупе трансфера, однако московский клуб не собирается использовать эту возможность. За годичную аренду чемпиона мира 2014 года красно-белые заплатили 1 миллион евро.
Напомним, что в сезоне-2018/19 Шюррле играл за «Фулхэм», однако после вылета из АПЛ лондонский клуб отказался от покупки немецкого футболиста. Всего Андре сыграл за «Спартак» 18 матчей, забив 2 мяча и отдав 4 результативные передачи.
Что касается Мельгарехо, то парагваец перешел в «Спартак» из «Кубани» в феврале 2016 года за 4,5 млн евро. В нынешнем сезоне Лоренсо сыграл в РПЛ 12 матчей, забив 1 гол.
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