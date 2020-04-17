Бывший врач сборной России: Одному Богу известно, когда настанет пик заболевания в нашей стране Зураб Орджоникидзе прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

Доктор медицинских наук и бывший врач сборной России по футболу Зураб Орджоникидзе поделился мнением по поводу ситуации c пандемией COVID-19 в стране и в мире.

Вот, что рассказал Орджоникидзе в интервью Sport24.ru:

«Когда настанет пик заболеваемости в России? Одному Богу это известно. Если смотреть с научной точки зрения, то пик еще, к сожалению, не наступил. Борьба идет активно, вакцина разрабатывается. Но надо понимать, что это лишь небольшая часть айсберга. Впереди у человечества много тяжелого. Природа не выдерживала такого накала до коронавируса. Человечество убило природу. И теперь людям необходимо задуматься, что делать и как быть дальше. Вирус был послан нам не просто так. Это нам наказание за наши действа над природой, которые мы творили и творим до сих пор.

Карантин? Весь мир сейчас изолирован. Самолеты не летают, машин все меньше и меньше. Я все время привожу в пример 22 июня 1941 года. Тогда никто не знал, куда бежать, а сейчас есть квартира, есть горячая вода, телевизор, интернет, общения без границ. Единственное, только активности меньше. Но хорошую нагрузку можно получать без специальных тренажеров и в рамках квартиры каждый день, так что и это не проблема. Есть определенный алгоритм, как высчитать максимальный пульс при нагрузках. От 220 вычитаем возраст, в моем случае 70, и от этого числа еще минус 25 процентов.

Как мне меры, которые принимают в Москве? В противодействии вируса – хорошие. В Италии и Франции как было: все ходили где хотели, а сейчас пожинают плоды. И в Швеции так же. Людям может казаться, что это драконовские, полицейские меры, но сейчас так необходимо. Потом сами будут вспоминать этот период. Когда я работал на Олимпиаде в Сочи с другими докторами, то каждый день ездили в горы по два-три часа. Коллеги жаловались, ныли, а сейчас все вспоминают эти моменты как сказку. Сейчас мы должны это пройти, а потом будем вспоминать. Просто нужно относиться к карантину и вирусу как к уроку, который нам преподала природа. Чтобы мы не забывали, кто подарил нам эту землю».

По состоянию на утро 17 апреля на территории Российской Федерации зарегистрировано 32 008 случая заражения коронавирусной инфекцией (+4 070 за последние сутки). 273 человека скончались от последствий заболевания. 2 590 выздоровели.