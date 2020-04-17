Геннадий Орлов: По моим данным, Дзюба уже продлил контракт с «Зенитом» Капитан сборной России в нынешнем сезоне забил 13 голов в 21 матче РПЛ.

Телекомментатор Геннадий Орлов заявил о том, что 31-летний нападающий Артем Дзюба уже продлил соглашение с «Зенитом», хотя эта информация еще и не была опубликована официально.

«По моим данным, он контракт с «Зенитом» уже подписал, – рассказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы». – Но пока это не опубликовано. Контракты – это всегда очень темная история. Аршавин или Широков сказал, что если есть интерес «Лацио» и Дзюба не уйдет, то это будет его последний шанс. Но я не думаю, что он уйдет».

Об интересе римского «Лацио» к российскому нападающему ранее сообщала итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

Нынешний контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2020 года и пока официально не был продлен. После 22 туров чемпионата России Дзюба возглавляет список лучших бомбардиров турнира, забив 13 голов в 21 матче. Также на его счету 10 результативных передач.