Источник: Федун выделил 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом По данным Forbes, его состояние оценивается в 6,3 миллиарда долларов.

Президент московского «Спартака» Леонид Федун не остался в стороне и принял участие в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает Telegram-канал Baza, функционер выделил 10 млн рублей из личных средств для борьбы с пандемией. Деньги были отправлены центру имени Вишневского.

Добавим, что число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 2 192 597 человек, 147 376 из которых скончались, а 554 525 – выздоровели.