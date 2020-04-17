Источник: Федун выделил 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Президент московского «Спартака» Леонид Федун не остался в стороне и принял участие в борьбе с коронавирусом.
Как сообщает Telegram-канал Baza, функционер выделил 10 млн рублей из личных средств для борьбы с пандемией. Деньги были отправлены центру имени Вишневского.
Добавим, что число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 2 192 597 человек, 147 376 из которых скончались, а 554 525 – выздоровели.
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