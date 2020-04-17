СМИ: Ибрагимович поставил условия «Милану» по вопросу нового контракта Такой информацией располагает Corriere dello Sport.

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович готов остаться в команде и продлить трудовой контракт, истекающий 30 июня.

Согласно источнику, шведский нападающий подпишет новое соглашение, если клуб проведет активную трансферную компанию.

Отмечается, что 38-летний игрок планирует завершить карьеру на позитивной ноте, выиграв серию А. Также он хочет вернуться в Лигу чемпионов и считает, что с текущим составом это маловероятно.

Напомним, Ибрагимович вернулся в итальянский клуб минувшей зимой. За это время он провел 10 матчей, забил четыре гола и отдал один голевой пас.