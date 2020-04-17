Томас Цорн: «Спартак» не будет выкупать контракт Шюррле Генеральный директор красно-белых поделился с немецкими СМИ планами относительно полузащитника Андре Шюррле.

«Мы договорились с Андре, что не будем выкупать его контракт, - заявил Цорн изданию Bild. - Но Шюррле остается выдающимся футболистом, чей опыт очень помог нашей молодой команде».

Напомним, что чемпион мира 2014 года был арендован «Спартаком» у дортмундской «Боруссии» прошлым летом. 29-летний немец пропустил много времени из-за болезней и травм. Всего Шюррле успел провести за красно-белых 13 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Ранее появлялись слухи об интересе к Шюррле в Турции.