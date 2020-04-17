Роман Павлюченко: Шюррле все провалил. Толку от него не было

Экс-форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал решение клуба отказаться от полноценного трансфера Андре Шюррле.
«Для «Спартака» Шюррле ничего не сделал. Да, он чемпион мира, хотел стать лидером команды – все от него это ждали. А он все провалил. Толку в «Спартаке» от него не было. Почему? Факторов много, мы же не знаем, зачем он сюда приезжал. Может, на первом месте у него были деньги.
Какие-то вспышки у него были, но мало. Я не увидел того Шюррле, который играл в других чемпионатах. Что был, что нет, с ним команда не играла лучше», – цитирует Павлюченко «Чемпионат».
Напомним, за все время в «Спартаке» 29-летний немец отыграл 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.
Сергей Голиков: Вероятность созыва внеочередной конференции СБР - 90-95 процентов Накануне очередного заседания Правления СБР, которое пройдет в понедельник, исполнительный директор федерации Сергей Голиков поделился видением ситуации. 17.04.2020 10:50 Биатлон Чикирис Олег Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Кто такой Билл Питерс? Простой уральский парень возглавил команду «Автомобилист». 15.04.2020 20:00 Хоккей Федоровский Александр С «шутами» будут шутки плохи, «Динамо» станет новым грандом. Оцениваем команды Запада Мы продолжаем оценивать кадровые изменения клубов КХЛ. Сегодня речь о середняках, готовых замахнуться на лидерство, – «Йокерите» и московском «Динамо». 15.04.2020 16:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей «Детройт» заплатил Федорову 28 миллионов долларов за 43 матча, но отобрал мечту всей карьеры Рейтинг центров НХЛ от Виталия Славина. Топ-16. Часть III 15.04.2020 19:00 Хоккей Славин Виталий «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать в гости Француз попрощался со спортом, но не готов проститься с российскими фанатами. На днях он заявил, что приедет в нашу страну. Правда, непонятно, для чего. 03.04.2020 10:00 Биатлон Мысин Николай С днем рождения, Сокольники! Легендарный стадион открылся для болельщиков 14 апреля 1956 года. 14.04.2020 22:00 Хоккей Федоровский Александр