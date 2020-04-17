Роман Павлюченко: Шюррле все провалил. Толку от него не было - Советский спорт
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17 апреля 2020 21:31ФутболГичунцев Артур

Роман Павлюченко: Шюррле все провалил. Толку от него не было

Немецкий футболист был арендован прошлым летом у дортмундской «Боруссии».

Экс-форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал решение клуба отказаться от полноценного трансфера Андре Шюррле.

«Для «Спартака» Шюррле ничего не сделал. Да, он чемпион мира, хотел стать лидером команды – все от него это ждали. А он все провалил. Толку в «Спартаке» от него не было. Почему? Факторов много, мы же не знаем, зачем он сюда приезжал. Может, на первом месте у него были деньги.

Какие-то вспышки у него были, но мало. Я не увидел того Шюррле, который играл в других чемпионатах. Что был, что нет, с ним команда не играла лучше», – цитирует Павлюченко «Чемпионат».

Напомним, за все время в «Спартаке» 29-летний немец отыграл 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.

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