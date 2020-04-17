Бензема не исключил, что завершит карьеру в «Лионе» Он является воспитанником французского клуба.

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема поделился планами на будущее, отметив, что рассматривает вариант с возвращением в «Лион».

«Конечно, такая вероятность есть. Я хотел бы вернуться и завершить карьеру именно там. Впрочем, сейчас я не думаю об этом, потому что играю в лучшем клубе мира», – приводит слова нападающего Goal со ссылкой на OL TV.

Напомним, форвард выступал за первую команду «Лиона» с 2005 по 2009 год. В его активе 148 матчей, 66 голов и 26 голевых передач.