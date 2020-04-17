Журналистка «Реала» Карина Квашнева: Восхищаюсь Куртуа, он говорит на шести языках Бельгиец ранее играл за мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси».

Журналистка «Реала» с русскими корнями Карина Квашнева высказалась в адрес голкипера мадридцев Тибо Куртуа, отметив его лингвистические способности.

«Он меня восхищает тем, что говорит на шести языках – на четырех из них свободно. Возможно, уже и на всех языках говорит без проблем. Я не удивлюсь этому. И в плане общения со СМИ тоже не придерешься», – сказала Квашнева в интервью News.ru.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karina Kvasniova (@kvasniova) 1 Сен 2018 в 10:50 PDT

Также журналистка поведала о характере защитника «Реала» Марсело: «Марсело, например, большой шутник. У него всегда хорошее настроение: он улыбается, танцует, устраивает какие-то выкрутасы».