Самедов – о выступлении Шюррле: Судя по тому, сколько он лечился – не все так просто Ранее стало известно, что российский клуб не будет выкупать игрока у дортмундской «Боруссии».

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал решение красно-белых не выкупать полузащитника Андре Шюррле.

«Нужно было его брать или нет, в любом случае это игрок с большим именем. Но эта травма преследует его, и он до конца не смог показать себя. Он ведь пришел ярко в «Спартак», и у него была реклама – чемпион мира. Но потом он просто пропал. К сожалению, долго лечился.

Я думаю, что возраст не повлиял на то, что у него не получилось, это было не причем. Просто со здоровьем у человека проблемы. Не знаю, какие именно, но судя по тому, сколько он лечился – не все так просто», – цитирует Самедова Sport24.ru.

Напомним, Шюррле перешел в «Спартак» летом 2019 года. За это время 29-летний немец отыграл 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.