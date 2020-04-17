Самедов – о выступлении Шюррле: Судя по тому, сколько он лечился – не все так просто

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал решение красно-белых не выкупать полузащитника Андре Шюррле.
«Нужно было его брать или нет, в любом случае это игрок с большим именем. Но эта травма преследует его, и он до конца не смог показать себя. Он ведь пришел ярко в «Спартак», и у него была реклама – чемпион мира. Но потом он просто пропал. К сожалению, долго лечился.
Я думаю, что возраст не повлиял на то, что у него не получилось, это было не причем. Просто со здоровьем у человека проблемы. Не знаю, какие именно, но судя по тому, сколько он лечился – не все так просто», – цитирует Самедова Sport24.ru.
Напомним, Шюррле перешел в «Спартак» летом 2019 года. За это время 29-летний немец отыграл 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.
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