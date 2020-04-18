Футболисты «Челси» против сокращения зарплат на 30% Команда Фрэнка Лэмпарда занимает четвертое место в АПЛ.

Британская газета The Telegraph сообщает, что футболисты «Челси» не согласились на сокращение зарплат на 30% на время вынужденной паузу в соревнованиях из-за пандемии коронавируса.

Игроки заявляют, что готовы на 10-процентное сокращение контрактных выплат. При этом британские журналисты заявляют, что переговоры, которые ведет директор клуба Марина Грановская еще не завершены, и в ближайшее время возможен компромисс.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта 29 туров. «Челси» занимает 4-е место, набрав 48 очков.