Владислав Радимов: Спартачи, как же теперь без Шюррле? Может, к Марадоне присмотритесь? Главный тренер «Зенита-2» иронично отреагировал на новости из московского клуба.

Вчера генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подтвердил информацию о том, что московский клуб не будет выкупать трансфер 29-летнего немецкого полузащитника Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии» после завершения срока аренды. На эту новость иронично отреагировал в твиттере бывший футболист ЦСКА, «Динамо» и «Зенита» Владислав Радимов, который в данный момент работает со второй командой клуба из Санкт-Петербурга.

«Не, ну как так-то?! Спартачи! Как же теперь без Шюррле? Эх, такую песню испортил… Так много кричали про чемпиона мира. Но… Есть же еще Диего Марадона?! Может, к нему присмотритесь? Тоже ведь чемпион мира 1986 года», – написал Радимов.

Всего Шюррле сыграл за «Спартак» 18 матчей, забив 2 мяча и отдав 4 результативные передачи.