Журналистка Real Madrid TV: Если Смолов будет стараться, то в Испании все у него получится - Советский спорт
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18 апреля 2020 12:29ФутболШарафудинов Виктор

Журналистка Real Madrid TV: Если Смолов будет стараться, то в Испании все у него получится

В феврале российский нападающий «Сельты» забил «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу».

Журналистка телеканала Real Madrid TV Карина Квашнева поделилась мнением о перспективах Федора Смолова в чемпионате Испании, а также рассказала о том, почему Денис Черышев покинул мадридский «Реал».

«Своим голом в ворота «Реала» Смолов вызвал огромный ажиотаж, – отметила Квашнева в интервью News.ru – Хотя, думаю, в России шума из-за этого было больше.

Если уже ты доехал до Испании, то можно постараться остаться здесь и впоследствии даже добиться неплохих результатов. Но для этого должны быть мозги на месте, правильные приоритеты. В истории футбола есть множество примеров, когда талантливые футболисты, неправильно расставляя приоритеты, теряли свой уровень. Если Федор Смолов будет настроен тяжело работать, проявлять себя, то все у него получится. Усилия и труд никогда не проходят даром.

С Денисом Черышевым мы еще лично не знакомы, но каким-то образом он подписан на меня в Twitter. Я все еще работала на belN Sports, когда он ушел из «Реала». Мы, конечно, пересекались на пресс-конференциях, в микст-зонах, но не более того. О Черышеве в Испании все знают, его уважают. Он уже успел отличиться в Ла Лиге, да и в «Реале» себя проявлял неплохо. Но в Королевском клубе невероятная конкуренция, поэтому если ты амбициозный футболист, то в какой-то момент встаешь перед выбором: престиж или развитие. К тому же, если все хорошо сложится, то можно будет и вернуться».

Смолов до паузы в соревнованиях успел сыграть за «Сельту» 6 матчей. Гол, забитый в выездном матче против «Реала» 16 февраля (2:2), пока остается для Федора единственным в примере.

В активе Черышева в нынешнем чемпионате 15 голов, 1 гол и 1 результативная передача в составе «Валенсии». В прошлом воспитанник «Реала» сыграл за главную команду Королевского клуба 7 матчей, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

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