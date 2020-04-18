Источник: «Шинник», «Нижний Новгород» и «Мордовия» могут сняться с ФНЛ Об этом сообщает Metaratings.ru.

ФНЛ может лишиться еще трех клубов. Согласно источнику, из-за проблем с финансированием от выступления могут отказаться «Шинник», «Мордовия» и «Нижний Новгород».

«Эти клубы находятся в зоне высокого риска в связи с кризисом, который вызван ситуацией с коронавирусом в России и мире», – сообщает источник.

На данный момент «Шинник» занимает восьмое место, «Нижний Новгород» – 11-е, а «Мордовия» – последнее, 20-е.

Добавим, что ранее с ФНЛ снялись «Армавир» и «Луч».