Тедеско поздравил «Спартак» с днем рождения (видео) Сегодня, 18 апреля красно-белым исполнилось 98 лет.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поздравил красно-белых с днем рождения.

«Привет, красно-белые! Надеюсь, вы и ваши близкие здоровы и у вас все хорошо (сказал немецкий специалист на русском языке).

«Спартак» – это большой клуб с богатой историей. У нас были и взлеты, и падения, но эту команду ничто не остановит! Сегодня мы отмечаем 98-й день рождения. Горд быть вашим тренером и надеюсь, мы скоро увидимся!» – сказал Тедеско.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) 18 Апр 2020 в 8:14 PDT

Напомним, бывший тренер «Шальке 04» возглавил «Спартак» осенью 2019 года.

На данный момент чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Его хотят возобновить 31 мая.