СМИ: Азмун попал в сферу интересов «Атлетико» Об этом сообщает Corriere del Mezzogiorno.

Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с приглашением форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

Согласно источнику, за его игрой также следят «Наполи» и «Лацио».

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов продать иранца за 35 млн евро. Им также интересуются «Вест Хэм» и «Лестер».

В текущем сезоне Азмун отыграл 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач. Его контракт с российским клубом действует до 2022 года.