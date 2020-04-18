«Лацио» надеется подписать Жиру и Бонавентуру

Руководство «Лацио» намеревается укрепить состав в летнее межсезонье.
Согласно источнику, итальянский клуб надеется пригласить форварда «Челси» Оливье Жиру, а также полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентуру. Последний может присоединиться к «орлам» бесплатно. Его контракт с клубом истекает 30 июня.
Также сообщается, что римляне хотят подписать 20-летнего защитника «Вероны» Маруша Кумбулла.
Добавим, что на данный момент «Лацио» занимает 2-е место в таблице серии А.
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