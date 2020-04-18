«Боруссия» надеется сохранить Санчо и предложила ему новый контракт Об этом сообщает Bild.

Дортмундская «Боруссия» рассчитывает сохранить полузащитника сборной Англии Джейдона Санчо.

Согласно источнику, немецкий клуб предложил игроку новый контракт с зарплатой 160 тысяч фунтов в неделю.

О позиции 20-летнего футболиста не уточняется, однако, источник пишет, что он также получил предложения от «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Санчо перебрался в Германию из «Манчестер Сити» в 2017 году.

В текущем сезоне хавбек отыграл 35 матчей, забил 19 голов и отдал 17 голевых передач.