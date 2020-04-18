Дэвид Бекхэм: Роналду не дотягивает до уровня Месси Он считает аргентинца лучшим футболистом мира.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Он подчеркнул, что португалец «не дотягивает до уровня» капитана «Барселоны».

«Впрочем, они оба – великие игроки, которые выделяются среди остальных», – добавил экс-игрок «Реала» для агентства Télam.