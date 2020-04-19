Мануэль Нойер: Меня раздражают слухи о деталях моего нового контракта с «Баварией»

- Все переговоры, которые я проводил с «Баварией» с 2011, всегда проходили в атмосфере большого доверия, никогда никакая информация не просачивалась. Но теперь в СМИ появляются детали переговоров, которые далеко не всегда верны. И это меня раздражает. Для меня всегда было важно иметь возможность доверять руководству и сотрудникам «Баварии», ровно также как я всегда был предан клубу.
Я хочу получить контракт, благодаря которому все будут довольны. Условия соглашения должны устраивать и меня, и «Баварию», вот в чем дело. Сам я не участвую в переговорах, это делает мой агент, вот почему я не могу и не хочу указывать пальцем на отдельных людей, - приводит слова Нойер издание Bild.
Напомним, что 34-летний голкипер пытается добиться от руководства «Баварии» пятилетнего контракта, однако в мюнхенском клубе готовы предложить вратарю соглашение только до 2023 года.
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