«Ливерпуль» намерен подписать полузащитника «Интера» - Советский спорт
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19 апреля 2020 10:16Футбол

«Ливерпуль» намерен подписать полузащитника «Интера»

Опорный полузащитник «Интера» Марцело Брозович попал в сферу интересов «Ливерпуля».

Как сообщает Mirror со ссылкой на итальянскую Libero, руководство «мерсисайдцев» готово выплатить итальянскому клубу 60 миллионов евро, которые указаны в контракте 26-летнего хорватского хавбека.

По информации издания, «Ливерпуль» уже связался с агентом Брозовича с целью определить детали возможного контракта.

Отмечается, что «Интер» намерен сохранить полузащитника и уже предложил ему новое соглашение, исключающую опцию о выкупе.

Напомним, что Брозович перешел в «Интер» летом 2016 года из загребского «Динамо» за 5 миллионов евро.

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