Владелец «Брайтона»: Очевидно, что «Ливерпуль» заслужил чемпионство

- Мы можем определить победителя чемпионата – очевидно, что «Ливерпуль» заслужил это. Также мы можем определить участников еврокубков по положению команд в момент приостановки чемпионата. Но я не понимаю, как можно определять команды, которые должны покинут лигу, по показателю набранных очков в среднем за игру. Для меня непостижимо, что клубу, которому запретят играть в премьер-лиге на следующий сезон, может не хватить 0,2 очка, при этом без учета силы команд, с которыми он так и не сыграл, - цитирует Блума Mirror.
Напомним, что на данный момент в турнирной таблице английской премьер-лиге лидирует «Ливерпуль», опережающий расположившийся на втором месте «Манчестер Сити» на 25 очков. «Брайтон» с 29 очками в 29 встречах сезона занимает 15-е место в чемпионате, а от находящегося в зоне вылета «Борнмута» его отделяет всего два очка.
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