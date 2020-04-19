Санчо требует у «Манчестер Юнайтед» зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю - Советский спорт
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19 апреля 2020 11:58Футбол

Санчо требует у «Манчестер Юнайтед» зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо хочет получать в «Манчестер Юнайтед» 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

По информации The Sun, 20-летний вингер сборной Англии не против перехода в «Манчестер Юнайтед», однако требует от английского клуба зарплату превышающую 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» готова предложить Санчо лишь 167 тысяч фунтов в неделю.

Отметим, что на форварда также претендуют «Ливерпуль» и «Челси».

Напомним, Санчо перебрался в Германию из «Манчестер Сити» в 2017 году. В текущем сезоне хавбек отыграл 35 матчей, забил 19 голов и отдал 17 голевых передач.

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