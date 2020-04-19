«Севилья» заинтересована в трансфере Азмуна

Как сообщает AS, по мнению Мончи, спортивного директора испанского клуба, 25-летний форвард впишется в игру команды.
Добавим, что в переходе Азмуна также были заинтересованы «Атлетико», «Наполи», «Вест Хэм» и «Лестер».
Ранее сообщалось, что «Зенит» готов продать иранца за 35 миллионов евро.
Отметим, что в текущем сезоне Азмун отыграл 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач. Его контракт с российским клубом действует до 2022 года.
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