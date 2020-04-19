Валерий Фролов: Информация о том, что «Шинник» может сняться с ФНЛ, неверна - Советский спорт
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19 апреля 2020 15:34Футбол

Валерий Фролов: Информация о том, что «Шинник» может сняться с ФНЛ, неверна

Заместитель генерального директора «Шинника» Валерий Фролов опроверг информацию о возможном снятии команды с первенства ФНЛ.

- Информация о том, что мы можем сняться с ФНЛ, неверна. Даже не знаю, откуда она взялась. Проблем с финансированием из-за ситуации с коронавирусом нет, - приводит слова Фролова Sport24.ru.

Ранее стало известно, что в связи с тем, что «Армавир» не сможет выполнить все условия лицензирования на следующий сезон, включая аттестацию академии клуба, было принято решение снять команду с первенства ФНЛ.

Напомним, что 1 апреля из-за отказа финансировать профессиональный спорт властей Приморья на грани расформирования оказался другой участник ФНЛ-2019/20 «Луч» из Владивостока.

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