Эмре Джан: Сарри никогда не давал мне шанса Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан рассказал, что главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри не дал ему шанса проявить себя.

- Сарри никогда не давал мне шанса, поэтому я пережил несколько по-настоящему сложных моментов. Годом ранее я был важной частью команды, выиграл Скудетто и хорошо сыграл в Лиге чемпионов. Но в любом случае, «Ювентус» остается прекрасной главой в моей карьере, - приводит слова Джана Football Italia со ссылкой на немецкую Bild.

Напомним, что Джан перешел в «Ювентус» из «Ливерпуля» в июле 2018 года в качестве свободного агента. Всего он провел за туринский клуб 45 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

В феврале 2020 года хавбек, выступающий с конца января за дортмундскую команду на правах аренды, подписал с немецким клубом полноценный контракт, действие которого вступит в силу с 1 июля.