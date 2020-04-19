ЦСКА с двумя россиянами в составе победил «Локомотив» - Советский спорт
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19 апреля 2020 16:29ФутболСергеев Иван

ЦСКА с двумя россиянами в составе победил «Локомотив»

Армейский клуб из Душанбе переиграл со счетом 3:1 «железнодорожников» в памирском дерби.

Это был матч 3-го тура чемпионата Таджикистана, продолжающего несмотря на пандемию коронавируса. Встреча ЦСКА и «Локомотива» проходила без зрителей, которых пока не пускают на стадион в целях предосторожности. В составе номинальных хозяев отличились Шодибек Гафоров, Дилшод Васиев и Нодир Ибрагимов, у гостей забил Ислом Зоиров. При этом на 90-й минуте армейцы (за которых играли двое обладателей паспортов - вратарь Иван Пономаренко и полузащитник Парвиз Кашкаров) не реализовали пенальти.

Благодаря этой победе ЦСКА с тремя очками переместился на восьмое место, «Локомотив» с четырьмя остался на шестом. Лидирует в турнире бессменный чемпион Таджикистана последних лет «Истиклол».

Напомним, что во время пандемии свои футбольные первенства также проводят Белоруссия и Туркменистан.

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