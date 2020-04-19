РПЛ планирует возобновить чемпионат либо в середине июня, либо в июле Турнир был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30.

Официальный сайт Российской премьер-лиги сообщил о том, когда может быть возобновлен футбольный сезон в России. Ориентировочные сроки – с середины июня по середину июля.

Чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров из-за пандемии коронавируса. РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.

РПЛ информирует о том, что сезон будет возобновлен, как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий.

«Руководство РПЛ вместе с коллегами из РФС участвует во всех конференц-коллах с ФИФА, УЕФА и другими футбольными организациями, работающими над возобновлением европейских чемпионатов. На основе постоянно обновляющихся данных мы моделируем различные варианты календарей для текущего и следующего сезонов. Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей», – сказано в сообщении лиги.

РПЛ отмечает, что рассматривается вариант проведения матчей оставшихся восьми туров без зрителей, если других возможностей не будет.

Также лига сообщила о том, какие рекомендации дала ФИФА по поводу контрактов футболистов.

Если договор истекает в первоначальную дату окончания сезона, рекомендуется продлить срок действия договора до новой даты окончания.

Если соглашение рассчитано с первоначальной даты начала следующего сезона, рекомендуется перенести срок вступления соглашения в силу на новую дату следующего сезона.

Тем не менее, право окончательного решения остается за клубами, у которых есть законное право самостоятельно определять, как поступать в каждом конкретном случае.